Aquile Ferrara trionfano sui Lazio Marines: vittoria chiave per i playoff

Domenica scorsa al Mike Wyatt Field le Aquile Ferrara conquistano una vittoria fondamentale battendo i Lazio Marines 14-12 al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni fino all’ultimo secondo. L’avvio del match è in salita per i padroni di casa, che faticano a entrare in ritmo e vanno sotto 3-0 nel primo quarto. Ma nel secondo, l’attacco estense si accende: è Percy King a rompere il ghiaccio con una corsa in end zone, trasformata con precisione da Bindini per il 7-3. I Marines rispondono con un field goal, ma all’intervallo le Aquile conducono 7-6.

Nel secondo tempo la partita si accende, con le difese protagoniste. Dopo un terzo quarto senza segnature, è One Williams a piazzare un’altra zampata da sei punti con una corsa potente che vale il 14-6. Sembra fatta, ma i Marines non mollano e nel finale accorciano le distanze con una corsa di Norwood. Sul tentativo di trasformazione da due punti, che avrebbe potuto pareggiare i conti, sale in cattedra ancora una volta Riccardo Fantin: il defensive back ex Marines legge perfettamente la giocata e deflette il passaggio, sigillando la vittoria.

Fantin è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti del match, autore anche di un intercetto da 90 yard che ha ribaltato il momentum del match. Ma la sua prestazione è solo la punta dell’iceberg in una vittoria che ha il marchio del collettivo: determinanti anche King e Williams su entrambi i lati del campo, e un reparto ricevitori che ha brillato con i catch spettacolari di Fabro e Bassi. Da segnalare anche il lavoro solido della difesa, con placcaggi puntuali di Rinaldi, Zucchelli e Giorgiutti (autore anch’egli di un intercetto pesante).

Coach Shannon può dirsi soddisfatto: la squadra, orfana del QB titolare Allen, ha risposto con carattere, adattandosi alle difficoltà e dimostrando grande unità. Questa vittoria, frutto di impegno e coesione, tiene viva la speranza playoff e conferma che le Aquile, da matricola della prima divisione, stanno crescendo e facendo sentire la loro voce tra le grandi del football italiano.

Ora, lo sguardo è rivolto all’ultimo atto della regular season: la trasferta contro i Pirates, decisiva per chiudere al meglio una stagione già ricca di emozioni.