Aquile in campo con l’under 21. Curiosità per Zamperlin e Pulpito

Oggi alle 14 il Mike Wyatt Field di Ferrara sarà il teatro dell’esordio stagionale delle Aquile Ferrara in Coppa Italia Under 21 contro i Blue Storms Busto Arsizio. Mentre i Blue Storms hanno già disputato due partite, entrambe concluse con una sconfitta, questa sarà la prima gara della stagione per le Aquile.

Guidato dall’head coach Samuele Rigato, il coaching staff delle Aquile include anche coach Ferrari, Brunetti, Orlandi e Quadretti, tutti pronti a mettere in campo le migliori strategie per sfruttare l’ampio talento della squadra. Tra i protagonisti ci sono giocatori con significative esperienze in Nazionale, come Bindini; i più volte convocati per la Nazionale Junior Zucchini e Motta. I veterani Jhoy Osa e Ladisa, con due finali di seconda divisione senior, aggiungeranno ulteriore solidità ed esperienza al gruppo. Anche Faggioli, tesserato con i Warriors è membro della Nazionale Junior, e tra le punte di diamante di questa giovane squadra. Grande curiosità circonda gli esordi di Zamperlin, pronto a indossare per la prima volta la maglia delle Aquile, e di Pulpito, che arriva con un importante bagaglio di esperienza nella European League of Football (ELF) nei Seaman Milano. Con un mix di giovani talenti e giocatori esperti, le Aquile Ferrara (in collaborazione con Warriors, Doves, Chiefs, Leoni e Flag Academy Trieste) sono pronte a offrire un match di qualità che promette di emozionare il pubblico.