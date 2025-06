Arblin Kaba sfida Francesco Acatullo per il titolo italiano dei pesi leggeri a Orbetello

Il Lupo a caccia di una nuova cintura. Arblin Kaba torna sul ring questa sera a Orbetello puntando al titolo dei pesi leggeri. Una lunga marcia di avvicinamento verso questo match con un anno tra rinvii e attese per la definizione dell’avversario del pugile italo-albanese che alla fine sarà Francesco Acatullo, già avversario dell’atleta della Boxe Le Torri sei anni fa a Bologna, trentasettenne di origini campane soprannominato la Tigre di Caivano, con all’attivo 32 match tra i pro, con 15 vittorie e 13 sconfitte, più 4 incontri terminati in pari.

L’allievo di Paolo e Olmo Pesci cercherà di conquistare la corona nazionale in questa nuova categoria dopo essere stato il re dei pesi super leggeri per quasi tre anni dal 2019 al 2022. Poi la cintura del Mediterraneo e qualche assalto internazionale, il salto nel pesi leggeri e questa nuova sfida per poi inseguire quella consacrazione definitiva che forse è sempre mancata al Lupo di Pilaf: "Ci siamo preparati in modo perfetto - racconta Kaba - non ho dovuto lavorare questa volta quindi abbiamo lavorato in modo mirato. Non ho nulla da recriminare e l’impegno in palestra è stato massimo e costante. Sono mesi che aspetto questo momento, dopo avere cambiato almeno 3 avversari. Avrò di fronte Acatullo che conosco bene e che fortunatamente non ci ha costretto a cambiare di tanto i nostri piani mantenendo una preparazione specifica per affrontarlo al meglio. Sono molto fiducioso, i presupposti per fare un bel match ci sono tutti. Non mi resta che dare il meglio sul ring come sempre per inseguire questo titolo e una nuova vittoria".

A suonare la carica e a sottolineare lo stato di forma e la concentrazione di Kaba anche il maestro Olmo Pesci che accompagnerà l’italo-albanese come di consueto all’angolo: "C’è stato qualche problema con il peso nuovo, soprattutto alla fine perché abbiamo dovuto ricaricare un po’ per stare nei termini. Sappiamo che Acatullo è un avversario scorbutico, ci siamo preparati però su qualche colpo che potrebbe essere vincente. Avevamo lavorato molto sui mancini, ma poi un mese fa è cambiato l’ennesimo avversario e abbiamo riportato la guardia per adattarla all’avversario di questa sera. Kaba sta molto bene ed è pronto. Speriamo che sul ring vada in scena un bel match".

Non rimane ora che attendere il primo gong in programma alle 21 per un titolo italiano che ci dirà tanto sulle ambizioni del portabandiera di Boxe Le Torri, al momento con un record tra i professionisti di 19 vittorie, 5 sconfitte e un pari.

Gianluca Sepe