Archiviata anche la pratica Montebello. Il Forte si mantiene in scia delle battistrada

MONTEBELLO: Alessia, Torres, Schiavo, Checchetto, De La Reta, Bolla, Iselle, Torres, Zordan. All. Zini.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio F., Borgo, Ipinazar F., Torner, Ipinazar P., Chereches, Giovannelli, Ambrosio G.. All. De Gerone.

Arbitri: Rago e Parolin.

Marcatori: 6’ pt Ipinazar P., 18’ pt Ambrosio F.; 4’ st Ambrosio F., 13’ st Checchetto, 16’ st Borgo, 16’ st Ambrosio F.

MONTEBELLO – Vincere, controllare la partita con calma, dare spazio anche ai ragazzi. Era questo l’obiettivo de Forte per la trasferta di Montebello, obiettivo puntualmente centrato con il 5-1 finale. Forte che parte in controllo, nonostante le assenze, senza però riuscire a sbloccare. Serve la giocata singola che faccia da grimaldello. Giocata che porta la firma di Francisco Ipinazar con il marchio di fabbrica: il tiro da fuori. Tiro da fuori che vale l’1-0. Sbloccata la partita tutto è più in discesa, a salire in cattedra è Fede Ambrosio che, messo da parte il fastidio alla mano, torna l’inesorabile bomber che è. L’attaccante argentino raddoppia con un tiro angolature al volo che vale il 2-0. Sul doppio vantaggio si chiude così il primo tempo. Nella ripresa i sogni del Montebello si scontrano con la Praticità del Forte. Ancora Ambrosio da sotto porta sigla il 3-0. A risultato acquisito De Gerone dà spazio a tutti. Il Montebello accorcia ma, in meno 1’, prima Borgo con un giro dietro la porta e poi con un alza-schiaccia sigla il 4-1. Ancora Ambrosio firma il 5-1 e De Gerone dà spazio anche al portiere di riserva Ciupi. È successo, netto, tranquillo e che serviva per continuare a correre. "Abbiamo vinto da squadra forte e matura. Quello che serviva. Siamo anche contenti del fatto che sono entrati in campo anche i ragazzi - dice il ds Antonio Agostini -. Con il pieno recupero di Fede Ambrosio, con il ritorno in pista di Pato Ipinazar e con un Chicco Rossi in più nel motore, possiamo dire la nostra fino alla fine".

Sergio Iacopetti