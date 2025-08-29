Arco Storico. Ferraresi d’oro ai mondiali. In Ungheria tanti podi individuali

Acquista il giornale
di MARIO TOSATTI
29 agosto 2025
Gli arcieri ferraresi Lunardi e Verri conquistano l’oro. Si sono conclusi in questi giorni i campionati mondiali di arco storico in Ungheria, bilancio positivo on quanto la formazione dell’Italia Fidasc ha conquistato tre ori individuali, a cui aggiungere un oro della giovane cadetta, Eleonora Musini. La squadra nazionale era composta da sei arcieri tra cui anche una rappresentanza ferrarese. La prima soddisfazione per i colori azzurri è stata l’assegnazione di 4 frecce d’oro e 1 d’argento in forza dei migliori punteggi ottenuti nelle tre gare di qualifica.

Le semifinali del venerdì pomeriggio, protrattesi sino a sabato mattina, hanno definito i primi e significativi titoli di campionesse del mondo con la ferrarese Carola Lunardi e la giovane Eleonora Musini.

Il sabato pomeriggio ha visto in pedana prima Paola Sacchetti e poi Remo Verri di Santa Maria Codifiume (Ferrara) per confermare con autorevolezza i primi posti acquisiti in semifinale, portando così a quattro le medaglie del metallo più pregiato nel nostro palmares. Da segnalare, inoltre, la buona prestazione dell’altro ferrarese Andrea Fantoni di Tresigallo, che si è qualificato alle semifinali, nella categoria primaria del Sud Est Asiatico, in cui il tiro con l’arco è sport nazionale.

La formazione azzurra (2 della squadra nazionale e 2 italiani extra nazionale) che partiva dalla seconda posizione assoluta (somma dei migliori 4 risultati per nazione), in una finale molto combattuta, ha ottenuto la seconda posizione ed assicurato alla squadra italiana la medaglia d’argento. Domenica alla mattina è iniziata la competizione ‘Long distance flight shooting’ con la prima sessione di tiri a 200 metri senza bersagli, divisa in 2 categorie inferiori e superiori alle 50 libbre, con classifica basata sui tiri più lunghi, specialità non prevista dal nostro regolamento e quindi mai sperimentata prima dai nostri atleti. Lunedì si è articolata la sessione di gare ‘Long distance target’ con tiri a bersagli posti a 45, 50, 80 metri ‘a salire’ ai 140, anch’essa, come nel caso del ‘Long distance flight shooting’, non è praticata dagli arcieri storici azzurri, che competono su distanze massime ben inferiori.

Mario Tosatti

© Riproduzione riservata

