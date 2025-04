Arena Metato e Sconvolts calano il poker. Si definisce la griglia delle otto ai playoff

CALCIO

Quando mancano solo due partite alla fine della fase campionato, inizia a definirsi l’elenco delle 8 che, tramite playoff, si giocheranno il titolo 2024/2025. Prosegue la sua marcia in testa L’Arena Metato campione in carica. Contro l’Mb Team è un 4-2 molto combattuto e con un grande protagonista, Di Bianco che realizza una tripletta arrivando a quota 13 in campionato. Di Bianco che sblocca, ma Mulinacci pareggia su rigore. Cresta per il 2-1, ma Viviani (anche per lui i centri sono 13) impatta di nuovo, allora Di Bianco infila altre due reti di cui una dal dischetto.

Lo Sconvolts passa 4-0 sul Ctz Imballaggi, ma avendo vita facile solo nel finale. Bottari sblocca nel primo tempo, poi l’allungo decisivo arriva negli ultimi 5’ con Rebughini, Bazzichi e Benassi. "La partita non è mai stata in discussione - assicura Adriano Pasquini -, però loro hanno retto fino alla fine". "Contro una squadra veramente forte, abbiamo lottato fino alla fine, cedendo solo all’ultimo" assicura Graziano Rizzo. La Croce Verde Discobolo passa 1-0, con Questa, sull’Hotel Virginia (prima nel recupero aveva fatto 3-3 contro la Lube Cucine Viareggio con i centri di Del Carlo, Lombardi e Cinquini, cui avevano risposto Lemmetti, Caniparoli e De Pietro).

Ai playoff anche il Csf Bianchi/Mda con il 3-1 sulla Lube Cucine Viareggio firmato Borraccino 2 e Dolci (nel recupero l’altro successo 1-0 sul Villa Diletta/Bayern Versilia, firmato Davanzato). Villa Diletta/Bayern Versilia che batte 2-1 la Don Bosco Mazzola. Dopo lo 0-0 del primo tempo, sblocca Cinquini da fuori. Paganelli impatta, ma Martini decide di testa. Gaspari, Giannini e Bianchini firmano il 3-1 del Torcigliano sul campo del Terrinca. Bel colpo del Tdl Soccer, che batte 3-1 il GO I Passi 77, in rimonta. De Mare pareggia in semirovesciata e Pardini infila il vantaggio. Poi Bertilotti para un rigore e Pardini chiude i giochi. La Real Nocchi dilaga 8-1 contro il Nuovo Mondo Fitness, a segno con Bonari. Lorenzo Pardini e Palmerini siglano una tripletta ciascuno, ma c’è gioia anche per Gigliotti e Emanuele Pardini. Infine l’Unione Quiesa Orange batte 3-2 il Piano di Mommio/Manu con Fustini 2 e Puccetti.

Classifica: Arena Metato 43; Sconvolts 37; Croce Verde Discobolo 35; Csf Bianchi/Mda 33; Mb Team e Villa Diletta/Bayern Versilia 30; Torcigliano e Bellariviera/Leblon 27; GO I Passi 77 25; Tdl Soccer 22; Lube Cucine Viareggio 19; Real Nocchi 17; Unione Quiesa Orange 16; Nuovo Mondo Fitness 14; Ctz Imballaggi 12; Hotel Virginia 10; Terrinca 9; Don Bosco Mazzola 8; Pian di Mommio/Manu 3.

Sergio Iacopetti