Ares Safety Macerata sfida il campione Mkf Bollate nella quarta giornata di A1 softball

Oggi l’Ares Safety Macerata gioca a casa del Mkf Bollate, campione d’Italia in carica, nella quarta giornata della A1 di softball. Si tratta di una gara difficile per le ragazze maceratesi, guidate dall’head coach cubano Rafael Garcia, ancora in rodaggio e in attesa del recupero delle partite con Caronno il 1° maggio (rinviate nella prima giornata), oltre che del rinforzo della giapponese Wakako Chikamoto, a sua volta in attesa del visto per entrare in Italia.

Bollate ha già messo il suo sigillo nelle prime tre giornate, vincendo le sei partite contro Rovigo, Castellana e Collecchio. Macerata sabato scorso ha invece conquistato il primo punto in classifica, pareggiando in casa con le Thunders (0-1 e 12-6). In Gara 1 le venete hanno vinto con il minimo scarto un confronto alla pari. Gara 2 ha visto l’Ares Macerata sbloccarsi e ottenere il successo con largo punteggio e bel gioco.

"A Bollate – dice Emanuele Menghi, vice di Rafael Garcia – sarà una gara complicata, perché è la formazione potenzialmente più forte. Con buona volontà e un po’ di fortuna possiamo comunque portare a casa qualcosa di buono. Il campionato è lungo, abbiamo tanta voglia di vincere, di giocarcela con tutte, con l’obiettivo dei playoff. Noi ce la mettiamo tutta e le ragazze si stanno impegnando tantissimo. Dopo l’arrivo della lanciatrice americana e delle altre giocatrici italiane, aspettiamo ora anche la giapponese, sperando di tagliare un bel traguardo".