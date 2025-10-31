Arezzo Equestrian Centre ospita il futuro dell’equitazione. Scatta il campionato delle scuole. Oltre 400 giovani cavalieri in gara

di Sonia Fardelli

Nuove leve dell’equitazione sotto i riflettori all’ Equestrian Centre con il Saggio e il Campionato delle scuole, una delle manifestazioni di interesse federale più sentite nel mondo degli sport equestri italiani. Un evento dedicato ai giovanissimi cavalieri ed anche una delle manifestazioni storiche e più longeve della Fise. La prima edizione è stata nel 1947 e da qui sono passati i più grandi campioni che l’equitazione italiana è riuscita a produrre negli anni: cavalieri e amazzoni di grande spessore che oggi calcano ancora i campi delle diverse discipline equestri o che sono diventati tecnici riconosciuti che contribuiscono con la loro esperienza a far crescere i campioni di domani. E fino a domenica i campioni del domani si sfideranno negli impianti di San Zeno, in tutto 400 binomi. Il programma di questa prestigiosa gara prevede per tutte le Scuole la prova di Presentazione e quella di Team Dressage, per le Scuole Federali di Sport Equestri che, invece, vorranno confermare l’indirizzo olimpico previste anche la prova di Cross Country e quella di Salto Ostacoli. Da quest’anno poi è entrata a far parte delle discipline previste dal Regolamento del Saggio Nazionale anche l’Endurance. E così questa palestra per nuovi campioni si allarga con un’altra disciplina. A calcare i campi di San Zeno fino a domenica saranno 400 binomi provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia. Il Saggio delle Scuole è riservato alle Scuole Federali di Sport Equestri che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte della Federazione, mentre il Campionato delle Scuole è aperto a tutti i centri affiliati alla Fise. Al termine di questo fine settimana di grande agonismo sui campi dell’ Equestrian Centre verrà proclamata, dopo le varie prove, la scuola federale vincitrice del Saggio e la società affiliata prima nel campionato.