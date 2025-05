Arezzo ospita il doppio evento pugilistico al palazzetto San Lorentino

AREZZOIl palazzetto San Lorentino "Giorgio Cerbai" di Arezzo si prepara ad accogliere una grande giornata di sport e passione con un doppio appuntamento pugilistico, in programma per domenica 25 maggio. L’evento, organizzato dalla Boxe Nicchi Arezzo, che celebra i 30 anni di attività, alla guida del presidente Angioletta Galletti e al maestro benemerito Santi Nicchi, porterà sul ring giovani promesse e pugili agonisti. La giornata si aprirà alle ore 10 con la fase regionale di qualificazione al Trofeo Coni. In questa occasione, ragazzi della categoria Allievi (12-13 anni) si contenderanno il pass per accedere al Trofeo Coni 2025 confrontandosi sullo Sparring IO.

Nel pomeriggio, dalle 17 spazio al Pugilato Olimpico con il "Primo Memorial Massimo Galletti", direttore sportivo della Boxe Nicchi dal 1995 al 2021, figura cara al mondo della boxe aretina. I pugili della Boxe Nicchi come Angelinas Samuel, Biad Aissa Almostafa, Cantaloni Niccolò, Chianucci Alessandro, Corsi Simone, Furini Ettore, Karaboja Fjona, Marcianesi Leonardo, Martini Lorenzo, Palazzini Gabriele, Paternostro Tommaso, Romani Valentina e Sambuchi Samuele saliranno sul ring per confrontarsi con atleti provenienti da tutta la Toscana dai pesi più piccoli ai pesi Super Massimi, dai più giovani ai pugili di più alto livello.