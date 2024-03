Argento regionale di Santese. Atletica Estense parte forte

Con la disputa dei campionati regionali indoor cadetti e ragazzi, va in archivio la stagione di atletica leggera indoor che ha visto la notevole presenza numerica del settore giovanile di Atletica Estense, unita a importanti performance e piazzamenti di rilievo. Certamente la principale sorpresa arriva dal lancio del peso cadetti (U16), con l’esordio assoluto di Lorenzo Santese che dopo aver lanciato l’attrezzo di 4 kg. a 12,27 metri a Padova (17/02), si migliora ancora nei regionali di categoria a Parma con 12,39, facendo suo l’argento regionale. Piazzamento replicato il giorno successivo nel campionato regionale di lanci invernali, dove nel disco avvicina i 30 metri. Il giovane portuense nel getto del peso scuote la graduatoria provinciale di categoria salendo al terzo posto “All Time” con la leadership di poco sotto i 15 metri che risale al primo dopoguerra (1947). Sempre nei regionali U16 molto positive nello sprint Francesca Campagnoli ed Emma Dioli, che corrono sui loro migliori tempi sia i 60 metri che i 200 metri piazzandosi a ridosso delle migliori protagoniste, ma è il collettivo delle cadette ferraresi che fa ben sperare per la prossima stagione outdoor che partirà ad inizio aprile. Folta e qualitativa anche la formazione ragazzi e ragazze (U14) nel campionato indoor di categoria, con Ilaria Carrara in evidenza nei 60 metri con un positivo sesto posto per un’atleta avvicinatasi all’agonismo da pochi mesi, così come Anna Bruttomesso e Anna Di Giusto, che nei 1.000 metri migliorano il personal best evidenziando prossimi miglioramenti. Non solo competizioni indoor per Atletica Estense, con Caterina Mangolini ottima settima al traguardo della 10 km (36’03”) inserita nel calendario nazionale e corsa sul circuito motoristico di Misano Adriatico, un positivo test in vista della mezza maratona di Reggio Emilia il prossimo 17 marzo.