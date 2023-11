Ariete contro Emmegel. E’ il giorno del super derby

In serie B2 femminile è il giorno del derby per l’Ariete. Oggi alle 18.30 al palazzetto dello sport di Calenzano ci sarà la sfida tutta toscana contro l’Emmegel (arbitri Marra e Paccagnella). Archiviata la pausa forzata per gli eventi meteo della settimana scorsa, la squadra di Massimo Nuti si rigetta in campionato per affrontare una delle sfide più insidiose della stagione. Reduce dalla sconfitta in casa di Marciano la formazione dell’ex Beatrice Beconi annovera nelle sue fila volti conosciuti a San Paolo come le ex Foggi, Tasselli, Grosso e Falseni. Squadra di qualità quella calenzanese, ben messa in campo da una allenatrice esperta e grintosa come Beatrice Beconi e che certo non farà sconti a Prato, soprattutto dopo una partenza di torneo che le ha viste vincere solo due volte. In campo pratese, Nuti spera di recuperare Eleonora Nesi ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia occorso nell’ultima trasferta. La rosa dell’Ariete Pvp: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti. Passando in serie D femminile le ragazze della Pallavolo Prato, guidate da Andrea Picchi, sono impegnate in trasferta a Montelupo oggi pomeriggio alle 18 al palazzetto Bitossi (arbitro D’Amico). Gara da non sottovalutare contro una squadra che ha soli cinque punti in graduatoria ma che in questo inizio di torneo ha costretto le avversarie due volte al quinto ed ha vinto nettamente contro Santa Maria a Colle.