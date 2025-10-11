Ariete, ora si fa sul serio. Il duello è con la Rinascita

Si comincia a fare sul serio. Prima trasferta stagionale per l’Ariete in serie B2 femminile. La squadra pratese fa il suo esordio sul campo della Rinascita Firenze stasera alle 21 ed approccia la sfida con Firenze con tutta la cautela e l’attenzione possibile. Il campo della Rinascita, almeno negli anni più recenti, è stato sempre avaro di soddisfazioni per l’Ariete che ha sempre sofferto la qualità della squadra di coach Pedone e non ha mai digerito troppo bene la palestra di Coverciano. Firenze si presenta al via con l’inserimento di un’ex B1 come Gaia Dri in regia, con la schiacciatrice ex Valdarno Giulia Brogi, col centrale ex Empoli Del Pela e con la giovane Basegni, opposto ex giovanili del Bisonte. Per il resto rosa confermata e rodata. Prato ha l’obbligo di iniziare la stagione con il piede giusto, mettendo subito in campo quanto fatto e provato nella lunga preparazione estiva. "Giochiamo contro una buonissima squadra e su un terreno ricco di insidie. In casa Rinascita è ancora più efficace, ma se saremo in grado di mettere in campo ciò che sappiamo fare potremo tranquillamente giocarcela – commenta coach Nuti -. Abbiamo una buona squadra. Sia io che la società siamo convinti delle qualità di questo gruppo e quindi affrontiamo l’esordio con serenità".

Passando invece al volley maschile, la Kabel inizia la sua stagione di serie C domani alla Rufina (alle 18, arbitri Calvaruso e D’Azzo). Campo e avversaria conosciuti e saggiati anche al recente torneo Bacco di carattere amichevole. Gara che, a maggior ragione, si presenta ostica per la Kabel. Rufina è formazione che, storicamente, costruisce gran parte delle sue fortune in casa e che, anche nel recente torneo amichevole, ha dimostrato di avere un livello di affiatamento e di amalgama già molto avanzato. Del resto, il gruppo a disposizione di coach Ricciolini è consolidato ed arriva a questa stagione da una salvezza tranquilla ottenuta nello scorso campionato. Per Prato un inizio insidioso, nel quale conterà moltissimo l’approccio alla gara fin dai primi punti e la pazienza in attacco. Fondamentale l’apporto di giocatori esperti come capitan Civinini, Bandinelli ed Alpini nel trascinare e sostenere i più giovani in questo esordio. La formazione di serie D del Volley Prato, invece, esordirà questa sera alle 21 in trasferta sul campo del Club Arezzo (arbitro Nuzzo).