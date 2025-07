Ariete, reparto liberi ok. Tandem Conticini-Cavallin

Solide in seconda linea. L’Ariete sistema il reparto liberi. Conferma a "furor di popolo" per Matilde Conticini. Classe 2005, terzo anno a Prato, Matilde è ormai uno dei punti fermi della squadra di Massimo Nuti. Giocatrice completa, riceve e difende come poche in categoria, e già nel mirino delle categorie superiori, Matilde sarà anche per la prossima stagione la fidata scudiera delle registe pratesi. Da lei arrivano palloni puliti e giocabili che alimentano il gioco dell’Ariete. Un lavoro estenuante quello del libero e per questo Prato ha deciso di operare un innesto in questo reparto. Il nuovo arrivo è Aurora Cavallin, classe 2003, e con già alle spalle un gran torneo di Serie C con l’Euroripoli. Anche per lei difesa e ricezione non hanno segreti, garanzia per la fluidità del gioco pratese.

"Sono contenta di poter giocare per il terzo anno a Prato. È un ambiente molto stimolante ma allo stesso tempo sereno e divertente – dice Conticini – Rispetto a quando sono arrivata mi sento molto cresciuta sia caratterialmente che tecnicamente e sono entusiasta di dare il mio contributo alla squadra".

Cavallin afferma di aver scelto Prato "perché voglio confrontarmi con una categoria superiore, crescere tecnicamente e mentalmente. Insomma, mettermi alla prova. Ho trovato un ambiente sereno ma allo stesso tempo stimolante e ambizioso e queste sono precondizioni importanti per poter far bene".