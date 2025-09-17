Ariosto al torneo di Imola. Secondo posto per le estensi

Buona prestazione e indicazioni positive, per la seconda formazione della Pallamano Ariosto che parteciperà al prossimo campionato di serie A2, al triangolare “Memorial Leotta Boldrini”, disputato nello scorso weekend a Imola. Una vittoria e una sconfitta per le ragazze guidate in panchina dal duo Melis-Soglietti, capaci di superare le reggiane del Marconi Jumpers con il punteggio di 28-25, e cedere successivamente di misura a Prato nel secondo match per 21-23.

Al di là del risultato del campo, che in fase di preparazione possiede un importanza relativa, quello che più conta è constatare i progressi di una formazione giovanissima composta da ragazze tutte ferraresi che si cimenteranno ad iniziare dal mese prossimo nel difficile campionato di serie A2 femminile. Buone prestazioni in entrambe le sfide per Magri, Janni, Guarelli e Badiali che già fanno parte anche della prima squadra, partecipando con continutà alle gare del massimo campionato di serie A1.

Note decisamente positive anche per le giovanissime, alcune viste in campo a Imola, addirittura classe 2010 e 2011, promosse nel gruppo che affronterà il secondo campionato nazionale, dopo le ottime prestazioni dello scorso anno nelle categorie giovanili.

Campionato di serie A2 femminile, che avrà inizio con la prima giornata in programma per sabato 11 ottobre, che vedrà le seconda formazione della Pallamano Ariosto inserita nel girone C assiema a Parma, Modena, Jumpers, Bologna e Casalgrande. Girone complicato, ma da quanto dimostrato sul campo in questa fase di preparazione, vedrà le giovanissime dell’Ariosto sicuramente protagoniste.

ARIOSTO-MARCONI JUMPERS 28-25 ARISOTO: Badiali 5, Degli Uberti 4, Gambato, Guarelli 1, Magri 6, Janni 6, Vitali, Vaccari 1, Maia 1, Caruntu, Maitine 3, Malaguti 1. All. Melis Soglietti

ARIOSTO-TUSHE PRATO 21-23 ARIOSTO: Badiali 1, Degli Uberti 3, Guarelli 2, Magri 6, Janni 6, Vitali, Vaccari, Maia, Caruntu, Gambato, Maitine, Malaguti 3. All. Melis Soglietti