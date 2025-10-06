Ariosto ancora a secco. Lotta salvezza complicata

Teramo espugna il PalaBoschetto 25-34, meritando la conquista dei preziosissimi due punti in palio, in una gara con il punteggio mai in discussione. Per l’Ariosto, oltre alla sconfitta, rimane la consapevolezza di dover lavorare in palestra e imprimendo, una decisa accelerata a quel processo di crescita preventivato ad inizio stagione, dovuto al profondo rinnovamento e ringiovanimento del roster.

Dopo pochi minuti di gioco, la gara è già scappata via, con le abruzzesi subito in fuga nel punteggio, con vantaggi decisamente importanti che rendono la sfida tremendamente in salita fin dalle battute iniziali per l’Ariosto. La brasiliana di Teramo Engel risulta a tratti immarcabile - 12 reti messe a referto –, capace di trascinare le ospiti, fino a vantaggi nel punteggio decisamente importanti mettendo in cassaforte la conquista dei due punti in palio già dalla prima frazione di gioco.

Per l’Ariosto oltre alla solidità difensiva - ancora troppe le reti al passivo - è decisamente mancata anche quella fluidità offensiva necessaria per liberare al tiro e rendersi pericolose ai principali riferimenti offensivi dell’attacco. Coach Mattia Melis ha provato a mescolare le carte fin dalla metà della primo tempo, alternando assetti difensivi e avvicendando le interpreti in campo, concedendo molti minuti anche alle più giovani che hanno saputo tenere il campo con sicurezza, giocando alla pari contro una squadra avversaria che in questa occasione si è dimostrata di caratura superiore.

Ora per le ragazze dell’Ariosto l’imperativo e ricaricare immediatamente le pile, tornare in palestra e lavorare alacremente sui diversi aspetti che ancora necessitano di rapidi e tangibili miglioramenti. Il campionato è ancora molto lungo e la lotta per la salvezza è apertissima.