Ariosto, debutto amaro. Brixen vince facilmente

Nulla da fare per l’Ariosto Securfox, che torna da Brixen a mani vuote, perdendo con un netto 41-25. Era noto in partenza, che si sarebbe trattata di una prima di campionato decisamente in salita per la formazione ferrarese; e il campo ha sentenziato che in questo momento il divario nei confronti delle altoatesine, è ancora ampio. Giusto però, concedere l’attenuante all’Ariosto, di essere ancora un cantiere aperto, con ampissimi margini di miglioramento, oltre ad essersi presentate all’esordio di campionato, scontando le defezioni importanti di Visentin, Marrochi e Badiali, che hanno reso ancora più evidente la differenza di valori in campo.

Brixen ha imposto alla gara ritmi molto elevati fin dalle prime battute, ponendo la sfida immediatamente in discesa per le padrone di casa, costringendo le ragazze di coach Melis a rincorrere costantemente nel punteggio, rimanendo in partita solamente nella prima frazione, soprattutto grazie ad una Amani Sallami a tratti incontenibile in fase offensiva per la difesa avversaria. La tunisina dell’Ariosto risulterà alla fine la miglior realizzatrice della partita con 14 reti personali. Poco altro da salvare per le ferraresi, dove soprattutto in fase difensiva hanno concesso troppo alle avversarie come dimostrano le 41 reti al passivo.

Sconfitta che deve essere metabolizzata immediatamente senza drammi, sabato prossimo al PalaBoschetto arriverà Cassano Magnago.