Ariosto in campo a Padova. Obiettivo primo successo

Dopo la pausa dovuta agli impegni della nazionale, la Pallamano Ariosto Securfox torna in campo per la terza giornata del campionato di serie A1 femminile. La formazione ferrarese, stasera alle 20 affronta la trasferta di Padova contro la Pallamano Cellini, avversario decisamente alla portata delle ferraresi.

Dopo le due sconfitte iniziali contro formazioni di livello decisamente superiore, per le ragazze di coach Mattia Melis si presenta la prima sfida alla portata, gara da affrontare con la necessaria determinazione, per conquistare i primi punti stagionali e abbandonare la scomoda quota zero in classifica. Avversario da non sottovalutare ovviamente, ma sicuramente meno attrezzato tra le formazioni affrontate in questo avvio di stagione.

Ariosto Securfox finalmente al completo con il ritorno tra le convocate dell’esperta italoargentina Paula Visentin Kerper. Consapevole dell’importanza della posta in palio Katia Soglietti: "Non possiamo fallire questo appuntamento con la prima vittoria stagionale – conferma la capitana dell’Ariosto –, dobbiamo assolutamente iniziare a muovere la classifica. Siamo consapevoli del valore del Cellini Padova, avversaria storicamente ostica per noi, ma per la prima volta saremo al completo, e sono molto fiduciosa".