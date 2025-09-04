Ariosto, la bandiera. Soglietti, stagione record: "Per me è la numero 22...»

Alla vigilia della nuova stagione del massimo campionato di serie A1 femminile, chi meglio di Katia Soglietti, icona assoluta della pallamano ferrarese può analizzare pregi e difetti della nuova Ariosto Securfox, assemblata per riuscire a fare bella figura ancora una volta nel panorama nazionale della pallamano femminile: "Quest’anno partiamo con una formazione decisamente diversa rispetto alla scorsa stagione – ammette la capitana e leader dell’Ariosto –. Il quinto posto conquistato lo scorso campionato è stata una splendida impresa, difficilissima da ripetere. In questa stagione l’obiettivo sarà diverso: ovvero conquistare la salvezza, e crescere tutte assieme nel corso della stagione".

Squadra nuova tutta da scoprire…. "Si, per scelta societaria, abbiamo decisamente ringiovanito il roster, ad iniziare dalle straniere, tutte atlete molto talentuose con ancora ampi margini di miglioramento. Poi abbiamo riportato a Ferrara ragazze della nostra città che militavano in altre formazioni, e per finire punteremo con decisione sulle giovani cresciute nel nostro settore giovanile, che già la scorsa stagione si erano affacciate alla prima squadra".

Le tre nuove straniere che impressione hanno destato in questa fase di precampionato? "Decisamente positiva. Sembrano davvero perfette per la nostra realtà, lavorano sodo in palestra integrandosi rapidamente nel gruppo. Il portiere paraguaiano Ocampos sarà determinante per noi in questo campionato, e siamo convinti di non aver sbagliato la scelta. La spagnola Yugueros, pur molto giovane, possiede le caratteristiche giuste per guidare la nostra fase offensiva, e per quanto riguarda la tunisina Sallami, contiamo che possa ripetere anche a Ferrara quanto di buono aveva messo in mostra la scorsa stagione a Sassari. Poi ci tengo a spendere qualche parola per i graditi ritorni di Manfredini e Janni, due ragazze ferraresi cresciute nel nostro settore giovanile, che rientrano dopo esperienze in altre società sulle quali contiamo per un contributo decisamente importante".

Anche l’allenatore è una novità assoluta. "Vero, anche questa è stata una scelta molto ponderata. Mattia Melis è alla prima esperienza nel settore femminile, ma conosciamo bene le sue qualità. È molto motivato oltre ad essere un grande lavoratore; siamo convinti di aver scelto una guida sicura".

Rimane la vecchia guardia, a cominciare dalla capitana… "Per ciò che riguarda me, la volontà di dare una mano anche a questo a gruppo non manca di certo, per la sottoscritta si tratterà della ventiduesima stagione con questa maglia. Anche per le altre esperte come Marrochi, Chiara Ferrara e Visentin le motivazioni non mancano, ogni stagione le trovo più ambiziose e vogliose di mettersi in gioco".