Ariosto, non c’è storia. Domina Cassano Magnago

Cassano Magnago espugna il PalaBoschetto 21-35, in virtù di una caratura complessiva superiore. Le ospiti si aggiudicano con merito i due punti in palio, costringendo l’Ariosto Securfox alla seconda sconfitta su due gare disputate in questo avvio di campionato. Situazione però, non allarmante, preventivata in casa Ariosto, nella consapevolezza, di aver dovuto affrontare nelle prime due giornate in calendario due autentiche corazzate, costruite per lottare per il vertice della classifica.

La formazione ferrarese, ampiamente rinnovata e ringiovanita, è ancora un cantiere aperto; assemblare un roster quasi tutto nuovo, necessita di tempi di rodaggio, e ambientamento da parte soprattutto delle straniere. L’imperativo in casa Ariosto, rimane quello di lavorare in palestra e continuare a lottare su ogni campo nella convinzione che i risultati arriveranno, consapevoli che l’obiettivo stagionale in questo campionato sarà quello di ottenere la salvezza, magari disputando un campionato tranquillo senza eccessivi coinvolgimenti nelle zone pericolose della classifica.

Cassano Magnago imprime immediatamente il primo strappo al match costruendo un break significativo già a metà del primo tempo. Tuttavia quando il punteggio iniziava ad avere proporzioni severe, le ragazze dell’Ariosto, escono da un provvidenziale time out chiesto dal coach, con una determinazione diversa. In difesa chiudono ogni spazio rendendo complicato ogni attacco avversario, ma Cassano Magnago dimostra di essere una formazione di alto rango anche caratterialmente, trovando le forze per ristabilire le gerarchie e imprimere alla gara quella accelerazione nel finale del primo tempo, che poi risulterà decisiva.

Nella ripresa le ospiti lombarde allungano ulteriormente nel punteggio legittimando la conquista dei due punti in palio. Dopo la sosta, le avversarie da affrontare per Soglietti e compagne saranno più abbordabili.