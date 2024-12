Ariosto Securfox sfida Adattiva HC Pontinia: scontro decisivo al PalaBoschetto

Metabolizzato il mezzo passo falso di Sassari, l’Ariosto Securfox torna in campo oggi alle 16 ospitando al PalaBoschetto la Adattiva HC Pontinia. Gara decisamente ostica per le ferraresi, considerando come le laziali possono essere considerate a giusta ragione una autentica corazzata del massimo campionato femminile.

Formazione costruita per puntare decisamente in alto, si presenterà a Ferrara agguerrita, con l’imperativo di conquistare l’intera posta in palio per non perdere contatto con il vertice della classifica.

Dall’altra parte del campo, troverà però un Ariosto che venderà cara la pelle, anche per dimostrare come l’opaca prestazione sarda del turno precedente sia stata solamente un episodio, e che il reale valore delle ferraresi sia ben altro, come dimostrato nella precedente esibizione casalinga, che ha fruttato lo scalpo prestigioso di Cassano Magnago.

L’Ariosto si presenterà a questa importantissima sfida, al meglio delle proprie condizioni, potendo contare sul valore assoluto di una Macarena Gandulfo che attualmente comanda la classifica marcatori di serie A1, con una media di otto reti a partita.