Arrampicata. Oro Pazzaglia e Istrice prima

Grande prestazione per Caterina Pazzaglia nella seconda tappa regionale boulder senior di arrampicata sportivas tenutasi nello scorso fine settimana a Modena. L’atleta dell’Istrice Ravenna ha vinto la medaglia d’oro, permettendo alla sua società di chiudere al primo posto nella classifica per club, posizione conquistata grazie anche al bronzo di Nicole Francesconi e al quarto posto di Sara Arcozzi. Bene anche la Carchidio Strocchi Faenza con i veterani Federico Bruni e Sofia Marsigli cje sono riusciti a centrare la finale conquistando rispettivamente la quinta e la sesta piazza. Sempre per i faentini, finale sfiorata per il giovane Ernesto Placci e risalita nelle posizioni centrali della classifica da parte del giovanissimo Giorgio Chiari. Appuntamento a Cesena il 26 novembre per la conclusione del circuito regionalecon Caterina Pazzaglia al momento davanti a Sara Arcozzi e Nicole Francesconi nella classifica femminile e Federico Bruni secondo in quella maschile.