Arrampicata sportiva. Carchidio Strocchi e Istrice protagonisti nel fine settimana

Istrice Ravenna e Carchidio Strocchi Faenza hanno gareggiato nello scorso fine settimana al Rock Master di Arco, evento a invito dedicato ai più titolati climber mondiali e a una selezione giovanile di talenti italiani. Giunta alla 38ª edizione, la manifestazione ha fatto registrare 10.000 visitatori di 50 diverse nazionalità, che hanno potuto assistere allo storico Lead Duel e alla Fasi Chrono Flash di Speed. Il primo, uno scontro Lead a eliminazione diretta, ha visto protagonista Giovanni Placci, faentino delle Fiamme Oro, che ha incrociato nei quarti Adam Ondra, risultato poi vincitore finale. Nella Speed giovanile, i giallorossi della Istrice Ravenna sono stati protagonisti con Sara Strocchi oro tra le Under 19 con un ottimo 7’’15 centesimi, e con Ludovico Ravaglia bronzo negli Under 17, fuori dalla finalissima ’soltanto per pochi centesimi. A Ferrara, invece, nella struttura Deva Wall si è disputata la prima prova regionale di Boulder Senior, dove Nicole Francesconi (Istrice Ravenna, foto) è salita sul gradino più alto del podio. Quarta ai piedi del podio, la compagna di squadra Caterina Pazzaglia. Nella fase finale è arrivata anche Ginevra Castellari della Carchidio Strocchi.