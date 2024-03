Arriva la capolista Forte. Sarzana non ha paura

La capolista non vuole problemi per completare una stagione meravigliosa al vertice del campionato di serie A1. Ma le ambizioni del Forte dei Marmi dovranno fare i conti stasera con l’imprevedibilità dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation, che in questa stagione incredibilmente positiva ha ancora tante frecce a disposizione. In Italia e in Europa. Il pronostico del confronto di stasera è tutto per i versiliesi ma il tecnico Alessandro Bertolucci ben conosce l’atmosfera del ’Vecchio Mercato’ e sa che proprio in quel catino di tifo possono accadere le sorprese. Così come conoscono bene l’atmosfera rossonera i grandi ex Chicco Rossi, Elia Cinquini, Joan Galbas e Francisco Ipinazar. Mancano quattro giornate per terminare la regular season del campionato di serie A1 e se il Forte dei Marmi vola in vetta pur tallonato da Trissino, i sarzanesi hanno messo in discussione il terzo posto a causa della sconfitta di sabato scorso a Follonica. I maremmani adesso sono appaiati ma forti dei due successi negli scontri diretti.

"Ho chiesto ai ragazzi – spiega il tecnico Paolo De Rinaldis – di giocare come sappiamo, sereni e liberi di testa e dobbiamo giocare da Sarzana e non ci deve fare paura nessuno. Io sono certo, comunque, che onoreremo questa grande serata di hockey. E’ una partita dal pronostico sulla carta chiuso per la nostra squadra, che però noi cercheremo di onorare al massimo, per una questione di classifica ma anche per verificare quanto siamo migliorati rispetto all’andata. Sperando di aver ridotto la differenza". Un mito dell’hockey, Pedro Gil, bandiera del Forte dei Marmi, ha annunciato il ritiro a fine stagione e stasera sarà l’ultima occasione per salutarlo come davvero merita un grande campione. Si gioca alle 20.45 arbitrano Filippo Fronte di Novara e Franco Ferrari di Viareggio, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana.