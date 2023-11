Arriva la capolista Palermo. Tc Bisenzio, serve l’impresa

Due sfide casalinghe per le formazioni pratesi impegnate in serie A a squadre di tennis. Nella quinta giornata del girone 4 di serie A1 maschile il Tc Bisenzio Manteco (1 punto) gioca al Fabbricone alle 10 contro la capolista Ct Palermo (10) per cercare di riavvicinare Junior Perugia e Sporting Sassuolo che sono a 5 punti. Cosimo Banti, Jacopo Stefanini, Samuele Pieri, Gabriele Bonechi e i due junior Cesare Tartoni e Neri Sanesi, capitanati da Elena Tonelli e Marco Paltracca, avranno dunque l’arduo compito di tentare l’impresa contro la corazzata siciliana che vede in squadra Alessandro Giannessi e Salvatore Caruso: "Palermo è una corazzata - spiega il direttore sportivo del Tc Bisenzio, Stefano Bonechi - . Punta a vincere lo scudetto e ha due giocatori che sono stati tra i primi 100 al mondo. Noi torniamo a giocare in casa davanti al nostro pubblico e può essere questo incontro, con ingresso libero, un motivo di distrazione per tanti appassionati dopo i fatti avvenuti in città".

In serie A2 femminile, invece la formazione femminile del Tc Prato, capolista del girone 2, gioca anch’essa in casa, (ore 10, ingresso libero), contro il Club Tennis Ceriano per cercare i tre punti che le regalerebbero il diritto di poter giocare direttamente la finale per la promozione in A1. Non ci sarà Lucrezia Stefanini, impegnata in "Billie Jean King Cup" con le azzurre in semifinale. Difendono i colori biancazzurri Cristina Dinu, Viola Turini, Beatrice Ricci e Virginia Lanzillo: "Siamo a punteggio pieno e non vogliamo fermarci - dice la capitana, Claudia Romoli - ritorniamo a giocare in casa per un match importante per rimanere prime nel girone".

