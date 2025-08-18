Arriva la convocazione per gli atleti dell’Unione Rugby Firenze. Bianchi e Salvanti in Accademia: "Una grande soddisfazione»
La palla ovale gigliata non finisce mai di sorprendere. Due giocatori dell’Unione Rugby Firenze, Carlo Antonio Bianchi (terza linea, classe 2006) e Fabio Salvanti (seconda linea, classe 2007), già più volte componenti delle Nazionali giovanili, sono stati infatti convocati per far parte nella stagione sportiva 2025-26 dell’Accademia Nazionale under 20 ‘Ivan Francescato’: tappa che rappresenta un passo fondamentale nel percorso di sviluppo e valorizzazione dei più promettenti giovani rugbisti italiani.
In passato l’Accademia, istituita nel 2006 su iniziativa del fiorentino Mario Lodigiani, ex coordinatore tecnico della Federazione deceduto nel febbraio 2008 e al quale è intitolato l’impianto di Campo di Marte, disputava con i suoi partecipanti un proprio campionato, in concorrenza con le squadre di provenienza degli stessi; oggi questa attività autonoma è riservata solo alla Coppa Italia. Il che significa che, sulla carta, Bianchi e Salvanti potrebbero continuare a disputare le gare ufficiali con l’Unione Rugby Firenze: la società per la quale sono tesserati. Ma si tratta solo di una possibilità teorica, o quanto meno limitata a poche occasioni, in quanto fra gli obiettivi primari della ‘Francescato’ c’è quello di far partecipare i suoi allievi a una intensa attività internazionale che si articola praticamente per buona parte dell’anno.
Pur privata di due fra i suoi migliori elementi l’URF esprime comunque "grande soddisfazione per questo importante riconoscimento, risultato del lavoro condiviso tra club, staff tecnici e settore giovanile". I convocati si ritroveranno a Parma, alla Cittadella del rugby, già casa della franchigia federale delle Zebre e delle Azzurre, a partire dal 1° settembre; la preparazione è affidata ad Andrea Di Giandomenico e ai tecnici Michele Rizzo e Paolo Buonfiglio.
f.m.
