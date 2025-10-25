Arriva la Coppa Europa dei 10.000 metri. I big dell’atletica si sfidano al ’Montagna’

Dopo i campionati italiani assoluti di atletica del 2024 in arrivo in città un altro evento di prestigio, stavolta di profilo internazionale. Il board esecutivo della European Athletics riunito a Batumi, in Georgia, ha assegnato a Spezia la Coppa Europa dei 10.000 metri per il 2026. L’appuntamento si terrà al centro sportivo Montagna sabato 23 maggio 2026 e sarà l’occasione per vedere all’opera molti dei principali interpreti della specialità sui 25 giri di pista. Grande attesa soprattutto per il ritorno a Spezia di Nadia Battocletti, medaglia d’argento nei 10000 alle Olimpiadi di Parigi 2024, argento e bronzo ai recenti Mondiali di Tokyo e campionessa europea nei 5000 e nei 10000 metri piani agli Europei di Roma 2024. Battocletti si era laureata campionessa italiana proprio agli assoluti di Spezia nel 2024, ottimo viatico per il successivo exploit olimpico. La Coppa Europa, a cadenza annuale, tornerà in Italia a distanza di 11 anni dall’ultima volta (a Cagliari nel 2015) e in precedenza era stata già ospitata a Ferrara nel 2007 e prima ancora a Camaiore nel 2002. "Essere stati scelti è un motivo di grande orgoglio per l’intero territorio che sarà punto di riferimento dell’atletica leggera – spiega il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini – il Montagna sarà un palcoscenico internazionale, dove i più grandi campioni si contenderanno titoli di altissimo prestigio. Dopo gli Assoluti 2024, La Spezia si conferma ancora una volta una destinazione di eccellenza per lo sport".

Spezzino doc, anche il presidente della Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei, ha salutato con soddisfazione l’importante assegnazione. "Si tratta di un’ulteriore conferma di quanto siano stati efficaci e mirati gli investimenti, dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di riqualificare il Montagna prima degli Assoluti del 2024. Ancora una volta viene riconosciuto il ruolo internazionale dell’Italia e mi fa ancora più piacere che questo evento capiti proprio a 40 anni dal momento più bello della mia carriera sportiva, a Stoccarda, nei 10.000", con l’ormai celebre podio tutto italiano e la vittoria dello stesso Mei davanti ad Alberto Cova e Salvatore Antibo.

L’assessore allo sport Alberto Giarelli sottolinea come la scelta di Spezia per la Coppa Europa "sia il coronamento di un percorso di crescita del movimento sportivo del nostro territorio, che vede tanti atleti di diverse discipline affermarsi sia a livello nazionale che internazionale. Si tratta di un evento di portata storica. Ringrazio il presidente della Fidal Stefano Mei per la preziosa collaborazione". A Batumi, Mei ha anche aggiornato il consiglio della European Athletics sull’organizzazione degli Europei under 18 di Rieti (16-19 luglio 2026), che saranno presentati oggi sabato nel corso del congresso. Assegnate le successive due edizioni della manifestazione: nel 2028 a Tallinn (Estonia) e nel 2030 a Karlstad (Svezia).

Claudio Masseglia