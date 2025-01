Arriva Leno dell’ex Britos. Duro esame per l’Ariosto

Dopo l’ottima prestazione con vittoria sabato scorso a Bressanone, torna ad esibirsi in casa la Pallamano Ariosto Securfox. A far visita alla formazione ferrarese oggi alle 17 al PalaBoschetto sarà la Pallamano Leno. Le bresciane guidate in panchina da coach Carlos Britos, ex dalla lunga militanza proprio sulla panchina dell’ Ariosto, sono un avversario da non sottovalutare, ma sicuramente alla portata di capitan Soglietti e compagne.

In classifica le bresciane inseguono la Securfox con ben sette lunghezze di distacco, e sono tutt’ora coinvolte nella zona pericolosa della classifica. Per questo scenderanno in campo al PalaBoschetto decise a vendere a carissimo prezzo la pelle, con il chiaro intento di mettere i bastoni tra le ruote ad un’Ariosto che sta attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrato dai due punti conquistati a Bressanone nel turno precedente.

Di questo ne è consapevole Katia Soglietti: "Arriviamo a questo match sulle ali dell’importantissima vittoria in trasferta – conferma la capitana – però sappiamo che la strada per noi è ancora in salita e piena di ostacoli. Leno è un avversario per noi particolare, poiché è guidato in panchina da un allenatore che ci conosce benissimo, ovvero Carlos Britos, che per tanti anni è stato allenatore proprio a Ferrara, e che quindi conosce perfettamente tante nostre atlete. Per noi questo dettaglio dovrà essere uno stimolo in più".