Art motorsport 2.0. Noemi Artino vince il Rally di Reggello. Bene anche Luca

Arrivano soddisfazioni dal weekend rallistico nazionale: ART Motorsport 2.0, squadra di Lamporecchio presieduta da Giuseppe Artino, si è elevata protagonista al Rally di Reggello Città di Firenze. A garantire al sodalizio la scena sono stati Luca e Noemi Artino. Rientrato dopo un prolungato periodo di inattività all’agonismo, Luca Artino ha concluso in ottava posizione assoluta il confronto, cementando il feeling con la Skoda Fabia RS. Una performance crescente, quella del vicesindaco di Lamporecchio, affiancato dal copilota Leonardo Matteoni. Una gara test, il Rally di Reggello, utile per riprendere sintonia con gli automatismi della vettura in vista del prossimo Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, in programma a fine mese.

Vittoria nel confronto femminile per Noemi Artino. La giovane driver, chiamata ad una nuova esperienza al volante della Renault Clio Rally5 di Laserprom 015, ha condiviso con la copilota Giancarla Guzzi una prestazione concreta, culminata con il primato rosa alla quarta interpretazione della vettura. ART Motorsport 2.0 sarà tra le squadre protagoniste del Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, evento che vedrà al via un considerevole numero di vetture schierate dal sodalizio di Lamporecchio.