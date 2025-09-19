Arti marziali, De Maio conquista la maglia azzurra. Convocato in Nazionale per gli Europei di Dublino

Ancora successi per gli atleti della Fight Gym Mma di Arezzo. Il 15enne Francesco De Maio (nella foto) dopo essersi aggiudicato il titolo di campione di BJJ (Cinture Colorate) al campionato italiano BJJ Italia, ha coronato il sogno della convocazione nella nazionale italiana BJJ Italia. Il classe 2010 vestirà la maglia azzurra al campionato europeo IBJJF, il torneo più importante in Europa e al mondo, a Dublino il prossimo 9 novembre. Grande soddisfazione per questa chiamata è stata espressa dal suo coach Thomas Marraghini. "Non c’erano dubbi sulle qualità di questo ragazzo. Aspettavamo solo i risultati agonistici che non hanno tardato ad arrivare. In soli due anni Francesco si è contraddistinto per costanza e disciplina. È veramente un talento ma oltre a quello è un vero lavoratore".

Oltre al BJJ Francesco ha ottenuto risultati incredibili anche nelle MMA, vincendo tutti i match disputati quest’anno. Sia in Italia che all’estero. Il risultato più importante, l’oro ai campionati italiani Federkombat di giugno, nella categoria Assoluti.