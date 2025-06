Arti marziali e non solo. La Montesport organizza corsi estivi al Parco

Il Parco Urbano di Montespertoli si prepara ad ospitare una lunga estate di sport a cura della Montesport Montespertoli. A beneficiare dell’iniziativa saranno naturalmente i ragazzi, a riprova di quanto importante sia l’attività fisica sin da giovani, soprattutto in una stagione come quella estiva che permette l’utilizzo di spazi aperti, come appunto il Parco di Sonnino, per approfittarne e creare nuove amicizie divertendosi ed esercitandosi nelle discipline sportive preferite.

Sono davvero numerose le opportunità che vengono organizzate a partire dalla mattina per concludersi nel pomeriggio inoltrato, attività sportive che si svolgono, ovviamente, sotto l’attenta supervisione degli istruttori della Montesport.

L’ampia scelta di cui si compone il calendario al Parco Urbano di Montespertoli riguarda sport quali il ‘tai chi chuan’, disciplina marziale cinese atta al potenziamento del carattere e al miglioramento della postura, ma sono previste anche lezioni di zumba, karate, total body (tipo di allenamento che coinvolge, come dice il nome, tutto il corpo mediante esercizi mirati) e persino giochi di bocce, nel vasto programma che abbraccia il periodo che va da maggio a settembre.

La società Montesport ricorda inoltre che, in caso di pioggia, le attività si svolgeranno all’interno del Palazzetto di Baccaiano o nelle palestre delle scuole elementari. Sulla pagina Facebook della Montesport Montespertoli A.S.D. sarà possibile consultare il programma completo delle attività organizzate, aperte a chiunque voglia passare del tempo all’aperto tenendosi in forma. E questo è solo l’ultimo degli eventi estivi organizzati dalla società di Montespertoli, che mette infatti a disposizione degli interessati anche i propri campus sportivi, che vanno dal mese di giugno al primo di agosto, in 8 settimane dove ai ragazzi verranno proposte attività sportive quali il nuoto, il tennis o l’atletica leggera, a braccetto con le uscite da farsi nella natura che vengono organizzate dagli istruttori.