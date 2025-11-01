Arti marziali, eccellente risultato per l’alfiere del “tempio massimo“ che torna alle competizioni dopo un lungo stop. Giacomo Felice Serrao quarto al campionato europeo Wukf disputato a Riga

Giacomo Felice Serrao, atleta del Tempio Massimo, ha conquistato un eccellente quarto posto al Campionato Europeo Wukf 2025 di Riga. Nella capitale lettone il giovane karateka italiano è stato grande protagonista nella prestigiosa categoria Shotokan sfiorando il podio dopo una gara intensa e di altissimo livello tecnico. La prova di Serrao assume un valore ancora più importante considerando che l’atleta rientrava in gara dopo diversi mesi di infortunio. Nonostante la lunga assenza dalle competizioni, “l’Apuano d’Oro“ ha mostrato grinta, lucidità e una notevole condizione fisica, riuscendo a competere alla pari con i migliori atleti europei del suo stile.

"Tornare in pedana dopo un periodo difficile e riuscire a esprimermi a questo livello è una grande soddisfazione – ha commentato Giacomo Felice –. Il quarto posto mi dà fiducia e mi spinge a lavorare ancora di più per raggiungere il podio". Il Campionato Europeo Wukf, tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali del karate tradizionale, ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutta Europa.

In un contesto tecnico di altissimo profilo, il risultato ottenuto da Serrao testimonia la qualità della scuola del Tempio Massimo di Massa e la dedizione dell’atleta, che ha saputo reagire con determinazione alle difficoltà del percorso riabilitativo. Con questo quarto posto Serrao conferma la propria crescita e guarda ai prossimi appuntamenti con rinnovata ambizione, deciso a trasformare la splendida prestazione di Riga in una medaglia nelle competizioni future.