Arti Marziali, gara internazionale in Slovenia. De Marchi d’argento

Il nuovo anno si apre nel segno del successo per il gruppo di karate della Wmac Italia di Ferrara. Il banco di prova è quello più difficile: la World Karate Federation, principale organizzazione mondiale di karate, che ha portato questa arte marziale alle Olimpiadi di Tokyo.

Due alfieri di Ferrara, il sedicenne Matteo Lambertini e il maestro Sergio de Marchi, hanno raggiunto la Slovenia per una competizione internazionale open della WKF, per confrontarsi ancora una volta ai massimi livelli del karate europeo. La competizione ha raccolto circa 400 atleti da 5 Nazioni, Slovenia, Italia, Polonia, Bosnia Erzegovina e Croazia, e i due estensi si sono cimentati nelle categorie di kata juniores e seniores.

Matteo Lambertini dimostra grande miglioramento nella propria categoria, ma, complice un sorteggio non molto fortunato, non riesce ad accedere alle semifinali, traguardo che gli avrebbe consentito di lottare per le medaglie. Per lui comunque la soddisfazione di confrontarsi a testa alta ancora una volta con i migliori atleti sul piano internazionale. Sergio de Marchi si presenta poco dopo sul tatami di gara per i kata seniores; rispetto alle competizioni del 2023 il regolamento è cambiato, con valutazioni non più a punteggio ma a bandierine, con scontri a eliminazione diretta. Il ferrarese accede alle semifinali con un primo turno vincente, e con una seconda prova sopra le righe si regala un traguardo ancora mai raggiunto nella WKF olimpionica: la finale per l’oro. L’ultimo turno decreta la vittoria dell’avversario di de Marchi, un componente della nazionale slovena. Per l’estense arriva dunque una medaglia d’argento, traguardo che premia il lavoro costante e che conferma l’associazione ferrarese ai massimi livelli nel karate. Wmac Italia prosegue con i propri corsi presso il campo sportivo di Francolino e alla palestra FlyGym in via Vene di Bellocchio.