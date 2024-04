Arti marziali: il grande evento: "Night Kick Out" torna in città

La nostra città ancora grande protagonista a livello sportivo. E lo sarà subito in questo mese di aprile. Nelle arti marziali.

Il grande sport da combattimento, infatti, torna a Lucca con un appuntamento decisamente importante: sabato 13 aprile, con inizio alle ore 20, al "Palatagliate" darà spettacolo il prestigioso gala internazionale "Night Kick Out" che vedrà protagonisti atleti italiani e stranieri che praticano muay thai e kick-boxing.

La nona edizione dell’evento – che si svolgerà per la seconda volta consecutiva nella nostra città – è stata organizzata in connubio dalle palestre "Profight1" di Lucca e "Kurosaki Dojo" di Pisa.

La presentazione della serata si è tenuta ieri al Castelletto San Donato e ha visto gli interventi dell’assessore comunale allo Sport, Fabio Barsanti, del direttore tecnico della "Profight1&Fitness" di Lucca, Cristiano Lenzi, del direttore tecnico della palestra "Kurosaki Dojo" di Pisa, Simone Benedettini e di alcuni degli atleti che saranno, poi , impegnati come protagonisti sul ring dell’evento.

"Lucca è di nuovo al centro di un evento di livello internazionale – ha spiegato l’assessore Barsanti – che si terrà in quel “Palatagliate” che, come sapete, vogliamo concepire in grado di moltiplicare appuntamenti come questo che, non va dimenticato, sono un valore aggiunto per la città, viste le tante presenze annunciate". Tra i dieci match "pro" delle discipline muay thai e kick boxing ci sarà la sfida internazionale di muay thai tra le selezioni di Italia – rappresentata da Ludovica Ciampaglini della scuderia "Rua67" di Firenze, Enrico Carrara e Gerardo Luperini della "Kurosaki Dojo" di Pisa – e Spagna (con gli atleti Nora Garmendia, Alex Fernàndez e Mouad Zouiri della Daithon Gym di Barcellona, uno dei team più titolati a livello continentale).

Apriranno, invece, la serata i due beniamini di casa: ovvero Francesca Vitrano e Matteo Cervelli, entrambi atleti della "Profitght1" di Lucca.

"E’ uno degli eventi più importanti ospitati in Italia – ha aggiunto Benedettini – . Il livello delle sfide è altissimo: non è facile trovare sul territorio appuntamenti del genere, con il clou che sarà costituito proprio dalla sfida tra Italia e Spagna che propone incontri davvero di eccellenza".

"Sono eventi non facili da mettere in piedi e dove le spese ricadono sugli organizzatori – ha ricordato Lenzi – . In questo senso devo ringraziare gli sponsor, ma anche l’assessore Barsanti che fa davvero tantissimo per tutto lo sport a Lucca e che non si tira mai indietro. Mi auguro che la città risponda come l’appuntamento merita".

La cerimonia del peso degli atleti – aperta a tutti – si svolgerà venerdì 12 aprile, alle ore 18, alla sala conferenze del Grand Hotel Guinigi.

Fabrizio Vincenti