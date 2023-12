Arti marziali. Il Judo Kwai conquista il mondiale master con Magini

Un periodo davvero d’oro quello che sta vivendo il Judo kwai amiatino di Piancastagnaio che continua a mietere successi a ogni latitudine, conquista medaglie sia a livello nazionale che internazionale, mantenendo il trend positivo che ha visto il suo apice con il titolo mondiale master di Cristina Magini. Gli atleti pianesi hanno recentemente partecipato al campionato italiano Csen a Riccione e al trofeo internazionale Nagaoka a Lubiana. Hanno gareggiato in cinque e cinque sono state le medaglie conquistate; ben tre i titoli nazionali conquistati con Marika Angelini, Nicola Montigiani e Cristina Magini; d’argento è stata invece la prestazione di Adamska Dominika. Per i primi due la degna conclusione di una stagione stellare che li ha visti quasi sempre vincenti. Per Cristina l’ennesima dimostrazione di quanto sia grande la sua classe e di come nella sua categoria non ci sia avversaria che possa competere. Buona anche la prestazione di Domika, tornata alle competizioni dopo più di tre anni. Alla luce di questi risultati e anche grazie all’apporto di atleti di Barga, Siena, Prato e Colle Val d’ Elsa (che hanno difeso i colori della società di Piancastagnaio) è arrivato anche un ottimo risultato di squadra con la conquista del 3° posto assoluto nella classifica per società. Per la seconda volta in poche settimane trasferta slovena per Flavio Angelini che in forza alla squadra regionale toscana ha conquistato con una grande prestazione la medaglia d’argento confermando l’ottimo momento di forma. A Follonica sono andati in scena i campionati Fijilkam master: ben due i titoli conquistati, uno dalla ‘solita’ Cristina Magini che sembra non essere mai sazia, uno da Alessandra Damario che si è aggiudicata l’ennesimo titolo nazionale della sua splendida carriera.