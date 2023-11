Arti marziali. Ju Jitsu, il Rio Grappling fa pieno di medaglie

Medaglie e piazzamenti di vertice, colte in una competizione di jiu jitsu di livello interregionale andata in scena in Piemonte. Questi i riscontri ottenuti dal Rio Grappling Club Prato Sud, al termine della "Monferrato Cup" di arti marziali svoltasi nei giorni scorsi a Casale Monferrato (in provincia di Alessandria). Sul gradino più alto del podio è salito Alessandro Storai, che dopo essersi arrampicato sino alla finale si è aggiudicato il titolo anche a seguito di un infortunio occorso al rivale, agguantando anche un argento nella categoria "Viola Nogi". Due medaglie d’argento per Edoardo Travaglini, mentre Alice Regis ha debuttato con un secondo posto al pari di Fabio Della Porta. Bronzo infine per Michele Grasso. "Torniamo ad allenarci, perché abbiamo collezionato diversi piazzamenti ma vogliamo l’oro – il commento della società – facciamo i complimenti per questi risultati ai nostri tesserati, che nei giorni successivi all’alluvione sono peraltro sono andati ad aiutare le famiglie in difficoltà".