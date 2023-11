Arti marziali. Karate I civitanovesi si fanno valere a Porto Recanati

Buone prestazioni degli atleti del Karate-Kai Shotokan Civitanova al PalaMedi di Porto Recanati in occasione del meeting per categorie over 12 organizzato dallo Csen Marche in collaborazione con lo Csen Macerata. Si è gareggiato nel kata (forma) e nel kumite (combattimento). Coinvolti gli Esordienti, i Cadetti, gli Juniores, i Seniores e i Master per un totale di 300 agonisti provenienti, oltre che da tutte le Marche, anche dalla Repubblica di San Marino.

Per lo Shotokan civitanovese sono saliti sul tatami in 12: Davide Accoramboni, Diego Castignani, Matteo Feliziani, Vittorio Micucci, Riccardo Nasini, Jacopo Natalucci, Marco Pasquali, Alessandro Perugini, Irene e Leonardo Polito, Alessandro Pompili e Desiree Rubeis.

La squadra civitanovese è stata accompagnata dal presidente (il maestro Umberto Tocchetto) e dal tecnico Massimo Castignani.