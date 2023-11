Arti marziali: karate Under 21. Bozzi trionfa anche in Slovenia

I colori della lucchesia trionfano ancora in Europa. E lo fanno grazie alle prestazioni di Andrea Bozzi nel karate.

Eccellente risultato ottenuto dall’atleta combattente lucchese che, in Slovenia, ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Under 21 (categoria di età compresa fra i diciotto e i ventanni e con limite di peso fino ai settantacinque chilogrammi).

L’ennesima affermazione del combattente della nostra città è avvenuta nell’ambito della partecipazione della sua squadra, il settore giovanile della ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno, per la disciplina olimpica del karate Fijlkam, alla competizione internazionale denominata "Open" di Lubiana che si è svolta in Slovenia, nella omonima città che è capitale del paese che faceva parte un tempo della ex Jugoslavia ormai dissolta.

Tre, sono stati gli incontri della durata di tre minuti effettivi che sono stati sostenuti dai competitori.

Tra questi Andrea Bozzi si è confrontato con avversari sloveni durante la fase dei preliminari e particolarmente combattuta è stata la finale, contro un avversario di nazionalità libanese.

Ma la determinazione e la capacità tecnica del lucchese hanno prevalso, permettendogli di aggiungere un altro prestigioso oro alla sua pur giovane carriera.

Gli atleti sono stati seguiti dal tecnico con le stellette, maestro Antonio Citi.