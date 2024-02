Arti marziali miste, grande prova di Rapaccini. Il giovane appignanese si impone in Sardegna

Buona, anzi ottima la prima per Riccardo Rapaccini. Il giovane appignanese ha esordito alla grande a Sassari in una competizione di Mma, arti marziali miste, in modalità contatto pieno. L’atleta della Zicatela Fight ha debuttato nell’evento denominato "Colosseum", non sul tatami, bensì sulla gabbia ed ha vinto l’incontro categoria 57kg contro Alessandro Marino della Rendoki. Il verdetto è maturato ai punti ma è stato unanime, d’altronde il 17enne ha vinto e convinto, controllando l’incontro dall’inizio alla fine. Rapaccini ha dominato la parte in piedi di striking e sfiorato l’epilogo a terra nelle fasi di lotta. Contento lui e felice l’allenatore Marco Bentivoglio della Zicatela Fight. La manifestazione è stata organizzata dal Bad Boys Fight Club Sassari, ha visto disputarsi otto incontri e due fuori card ed è stato il primo appuntamento dell’anno nato per dare spazio al settore giovanile ed ai giovani talenti di Mma, valido come tappa di qualificazione per il Colosseum 9. L’appignanese Rapaccini ha tenuto fede ad aspettative molto alte perché nonostante la giovane età vantava già un palmares importante nel contatto light.

Andrea Scoppa