Arti marziali Nella “Karate 1 series A“. Raffaello Milanta cerca conferme in Portogallo

E’ iniziata ieri la tre giorni di Raffaello Milanta a Matosinhos, in Portogallo, dove il karateka carrarese partecipa al “Karate 1 series A“, un circuito dove sono presenti i 96 atleti migliori al mondo. Allenato dal padre Lino Milanta, dopo la trasferta di Cipro dello scorso settembre (anche questa dello stesso circuito), domenica scorsa il giovane Raffaello ha rifinito la preparazione con il campionato nazionale Aics (l’Associazione Italiana di Cultura e Sport) a Calenzano, nel fiorentino, dove Milanta ha effettuato l’ultimo test, superando gli avversari e mostrando un ottimo stato di forma, facendo anche vedere una varietà di tecniche. Ha vinto 4-0 con il primo avversario romagnolo della Edera Forlì, ha chiuso prima del limite di tempo con un 9-0 contro l’avversario lombardo di Brescia, mentre in finale ha battuto l’atleta veneto del Trevignano e Montebelluna, aggiudicandosi la medaglia d’oro. Grande soddisfazione è espressa dal tecnico Lino Milanta e dal Dojo Club di Lucca, la nuova società di appartenenza dei due Milanta che dal Portogallo sono in attesa di altre buone notizie.