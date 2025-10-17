Arti marziali: ottimo avvio per gli atleti del maestro Rescigno. Centro Taekwondo ancora al top. Undici medaglie per il club aretino

AREZZOUndici medaglie interregionali per il Centro Taekwondo Arezzo. La nuova stagione di gare ha preso il via con ottimi risultati per la società del Maestro Andrea Rescigno cha ha partecipato a due manifestazioni di combattimento a Roma e a Giugliano in Campania dove, a confronto con avversari da tutta la penisola, è riuscita nell’impresa di salire sul podio con tutti gli atleti impegnati sul tatami. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dal torneo Eterna Urbe che, nella capitale, ha visto la presenza di ventuno squadre, con il Centro Taekwondo Arezzo che ha chiuso con quattro ori, tre argenti e due bronzi che sono valsi il quarto posto nella classifica generale Kids/Cadetti.

I successi portano la firma di Sara Micera nei -46kg tra le Junior, Matteo Vincigliati nei -37kg tra i Cadetti, Viola Vincigliati nei -44 kg tra le Cadette e Sara Steccato nei -59kg tra le Cadette, poi il medagliere è stato arricchito da Matilde Falsini (seconda nei -52kg tra le Junior), Michelangelo Falsini (secondo nei -27kg tra i Children), Delia Elena Serse (seconda nei -37kg tra le Children), Jozef Kacaj (terzo nei -24kg tra i Children) e Costanza Massaini (terza nei -51kg tra le Cadette).

Il Centro Taekwondo Arezzo aveva partecipato al Campionato Interregionale Campania con Viola e Matteo Vincigliati che avevano centrato due bronzi rispettivamente nei -44kg e nei -37kg tra i Cadetti.