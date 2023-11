Arti marziali. Recanati protagonista nel brazilian jiu jitsu. Vinto un oro e un bronzo agli Europei di Roma

I ragazzi della Berserker Fitness di Recanati sono i campioni europei nel brazilian jiu jitsu, un’arte marziale, uno sport da combattimento e di difesa personale, le cui gare si sono tenute a Roma nel Pala Fijilkam. A portare alto il nome della cittadina leopardiana, vestendo i colori della squadra recanatese, in questa particolare disciplina sportiva sono stati

Kristian Kubekin che, vincendo tre lotte, ha conquistato il bronzo in una categoria molto competitiva e Andrea Lucchesi che ha conquistato l’oro dopo avere battuto gli avversari provenienti da tutto il mondo. "Siamo contentissimi – commenta il coach Maykol Andreani – dei risultati ottenuti. L’Europeo Ibjjf è uno dei campionati più difficili al mondo, secondo solo al mondiale e al panamericano, in questa competizione ci si scontra con atleti internazionali e per noi è un onore portare la bandiera italiana e della nostra città in un evento simile. Eravamo fiduciosi di fare un buon risultato, ma siamo andati oltre le aspettative. Questi ragazzi se lo meritano, si sono allenati sodo partecipando ad un grandissimo numero di competizioni minori per preparare l’appuntamento".