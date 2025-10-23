Arti Marziali. Sergio De Marchi e Matteo Lambertini vanno a medaglia

Il quinto appuntamento online dell’Okinawa World E-Tournament, gara ufficiale della piattaforma mondiale Sportdata, ha portato grandi soddisfazioni al karate ferrarese. Due atleti estensi infatti, Sergio de Marchi e Matteo Lambertini, già noti nel panorama delle arti marziali cittadine, si sono confrontati in questa competizione in mezzo ad atleti scozzesi, spagnoli, indiani e tedeschi, collezionando ben tre medaglie in diverse categorie.

Matteo Lambertini è primo nei kata Under 21, con una performance che gli vale un ottimo punteggio da parte dei giudici ufficiali; altro oro arriva nei kata con armi grazie a Sergio de Marchi, che centra il podio anche nei kata di karate Senior con un preziosissimo argento a soli due decimi di punto dal vincitore spagnolo (attuale numero uno delle classifiche internazionali Sportdata). Ricordiamo che il maestro de Marchi è attualmente in quarta posizione nel ranking Mondiale di Sportdata, e questo successo lo proietta ancora più in alto in classifica.

Il bottino dei due ferraresi è il modo migliore per inaugurare il nuovo corso di karate seguito proprio da de Marchi e Lambertini presso la sala polivalente del campo sportivo di San Bartolomeo in Bosco, organizzato dalla Proloco della frazione. Per chiunque fosse interessato, sabato 25 ottobre si terrà un open day presso lo stesso campo sportivo dalle 17 alle 19.