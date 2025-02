Arti marziali - Taekwondo. Kin Sori domina ai regionali. Madre e figlia campionesse

Madre e figlia campionesse nella stessa manifestazione. Ovviamente in categorie di età diverse. Evento rarissimo. Ma è accduto alla Kin Sori di Badia Pozzeveri ai campionati toscani di taekwondo "forme" 2025, ad Arezzo.

Gli atleti dell’associazione sportiva altopascese hanno dominato, conquistando 11 ori nell’individuale e due nel parataekwondo, totalizzando 13 ori, 7 argenti e 14 bronzi alla fine. L’evento, a carattere regionale, ha, però, ospitato anche atleti da Sardegna, Emilia-Romagna e Abruzzo.

Protagonista del torneo è stata la maestra Vikki Jayne Todd che, per il terzo anno consecutivo, ha vinto il titolo nelle cinture nere "seniores". Sofia Palomba, figlia della Todd, ha conquistato l’oro, al suo esordio, nella categoria cinture nere "kids", rendendo madre e figlia entrambe campionesse toscane 2025.

Medaglie d’oro e primi della classe nel Granducato anche per: Essamaoui Misk, Gabriele Lollini, Dario Incerpi, Martim Rodriquez, Nechita Beatrice, Iesenia Fiorini, Zeno Paccosi e Matteo Berti. Argento per: Luca Giovannelli, Mia Giovannelli, Federica Pini, Samuel Congiu, Daniel Ninkovic e Giulia Salti. Bronzo per: Martina Pavani, Diletta Paciello, Edoardo Bacci, Flavia Salti, Emmolo Giovanni, Morgana Lazzerini, Tommaso Spinetti, Andrea Lorenzetti, Benito Riccardo, Marco Ceccarelli, Davide De Paolis, El Aafifi Hiba, Noemi Papararo e Raffaele Papararo. Nel parataekwondo, ori per Davide Atudosiei, già campione italiano e David Kompaniyets, con argento per Riccardo Natali.

Per il terzo anno consecutivo, dunque, la Kin Sori Taekwondo si conferma leader nelle forme individuali, consolidando il proprio ruolo di eccellenza per la Piana di Lucca e la Toscana. Un risultato che premia il duro lavoro di atleti, maestri e dell’intera società sportiva che, ormai, si è ritagliata un suo spazio e che, in questa particolare disciplina che combina tecniche di combattimento volte alla difesa personale e alla pratica agonistica, è diventata senza dubbio un punto di riferimento costante in tutta la zona a cavallo delle province di Lucca e di Pistoia, in Valdinievole.

Massimo Stefanini