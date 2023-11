ARTI MARZIALI: taeKwondo. Kin Sori nelle prime trenta a livello interregionale. Due secondi e due terzi posti per i suoi giovani

Zona coppe europee. Facendo un parallelismo con il calcio, si tratta di un ottimo piazzamento. Infatti è da registrare ancora un importante traguardo per i giovani atleti della Kin Sori Taekwondo Altopascio che hanno partecipato al campionato interregionale 2023 di combattimento, specialità olimpica. La società sportiva del Tau si è classificata al ventiquattresimo posto, affermandosi in un’ottima posizione in un campionato di altissimo livello per tutto il movimento giovanile del taekwondo, cui hanno partecipato ben 106 società sportive, provenienti da tutta Italia, per un totale di quasi mille atleti. Una picocla realtà come Altopascio che si è fatta onore.

Sono ancora Aurora Mollica e Sara Ahmeti a contendersi il gradino più alto del podio nella categoria 30 chilogrammi, con la giovane Amethi che, ancora una volta, si conferma la più forte della categoria.

Grande successo e medaglia d’argento per Samuel Congiù; ad aggiudicarsi il bronzo sono stati, invece, Giovanni Emmolo, Nicolò Simbula e Luca Giovannelli. Medaglia d’argento anche per Davide De Paolis, mentre ottiene il bronzo Unejs Amethi.

L’eccellenza degli atleti, guidati dai maestri Simone Niccolai e Vikki Jayne Todd, conduce ancora una volta la società al primo posto nella Piana di Lucca e in provincia di Pistoia. Solida tradizione e lavoro per sfornare talenti, con un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze che vogliono praticare questa disciplina.

M. S.