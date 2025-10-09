Arti marziali - Taekwondo. Oro Under 14 per Palomba

Una mini-olimpiade giovanile, dove la giovane atleta Sofia Jasmine Palomba (foto), tesserata per la società Kin Sori Taekwondo di Altopascio, conquista la medaglia d’oro al Trofeo CONI 2025, la prestigiosa manifestazione nazionale dedicata agli atleti Under 14, a Lignano Sabbiadoro, con 4600 tra atleti e tecnici provenienti da tutta Italia. Per il secondo anno consecutivo Sofia Jasmine Palomba è stata selezionata per rappresentare la Toscana nel taekwondo, disciplina nella quale si è, ormai, affermata come una delle protagoniste più promettenti.

Dopo una stagione straordinaria, la giovane atleta ha conquistato l’oro al termine di una finale al terzo round. Il Trofeo CONI di taekwondo è riservato ai soli quattro migliori Under 14 per regione, due maschi e due femmine, qualificati attraverso il ranking nazionale.

La storia di Sofia Jasmine Palomba è quella di un talento cresciuto con passione e dedizione: ha iniziato a praticare taekwondo a soli quattro anni nella palestra della Kin Sori. Poi tanti titoli e tante coppe.

M. S.