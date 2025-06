Arti marziali - Taekwondo. Terzo argento tricolore di fila per la Todd

Terzo argento consecutivo. Ottima performance per il maestro Vikki Jayne Todd, del Taekwondo Altopascio, che ha conquistato il secondo posto ai campionati italiani di forme per cinture nere che si sono tenuti al "Forum Arena" di Busto Arsizio. Per il terzo anno consecutivo, dunque, Todd sale sul secondo gradino del podio, confermando il suo straordinario valore tecnico e umano in una delle competizioni più prestigiose del taekwondo nazionale.

Un traguardo che consolida la sua posizione tra le atlete più competitive del settore e che porta nuovamente i riflettori su un talento indiscusso, maturato attraverso anni di pratica e disciplina. Dietro la potenza atletica e la lucidità tattica della Todd, infatti, si cela un percorso costruito con dedizione fin dalla giovane età, sul tatami e in palestra.

Tornando ai campionati, da segnalare anche la buona prestazione di Sofia Jasmine Palomba, giovane promessa del team, che ha sfiorato il podio dopo una brillante finale. La stessa atleta si è classificata sesta nella competizione di free style, specialità che ha iniziato a praticare solo da pochi mesi.

Grande soddisfazione in casa Kin Sori Taekwondo Altopascio, società storica guidata dal maestro Simone Niccolai che, da oltre vent’ anni, opera con successo nel territorio lucchese.

