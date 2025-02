ARTI MARZIALI. Team Mollica, quattro atleti in azzurro

Il Team Mollica Ju-jitsu si veste di... azzurro. Quattro atleti della società sono stati infatti convocati per il Team Italia in occasione della sfida

internazionale in programma a Cipro. Sull’aereo prenderanni posto Edoardo cat Baracchini (categoria Under 14) e Christian Scuotto, Alessandro Grassi e Alessio Schianchi (categoria Under 18). Un’importante successo e una bella soddisfazione per atleti, tecnici e dirigenti della scuola di Ju-jitsu, lanciata anche a livello internazionale.

Nella foto: il maestro Stefano Mollica e il direttore tecnico Gianmarco Alì con Edoardo Baracchini, Christian Scuotto e Samuel Viola