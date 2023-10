Arti marziali ‘Tempio Massimo’ protagonista agli italiani. Giacomo Felice Serrao e Tommaso Bocchi salgono sul podio

La scuola di karate “Il Tempio Massimo“ è stata grande protagonista al Palatorrino di Roma dove si è tenuto il campionato nazionale Fki (Federazione Karate Italia) Libertas. Il team agonistico del club massese è stato rappresentato dalle cinture nere Giacomo Felice Serrao nella categoria Juniores e Tommaso Bocchi in quella Senior. I due karateka sono arrivati entrambi alle fasi finali. L’Apuano D’Oro Serrao ha sfiorato per un soffio l’ennesima medaglia d’oro mentre Bocchi ha conquistato il terzo posto. I combattenti massesi hanno superato un notevole numero di avversari in categorie molto competitive.

Il team capitanato dal maestro 6° Dan Massimo Serrao ha dato sfoggio di un altissimo livello tecnico nella specialità kata (forma) dove la competizione è altissima perché le penalità si basano su piccolissime e impercettibili sbavature tecniche. Restano sempre aperte le iscrizioni ai corsi di karate, anche in inglese. Per informazioni si può contattare il numero 348 28.54.822.

Nella foto, Giacomo Felice Serrao, il maestro Massimo Serrao e Tommaso Bocchi