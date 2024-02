Arti Marziali. Undici medaglie per gli atleti del gruppo Wmac

Oltre 700 start spalmati in un’intera giornata di competizioni, 5 aree di gara e 12 nazioni partecipanti: questi in breve i numeri dell’International Weiz Open, prima tappa della World Series targata Wmac per il 2024. All’appuntamento non poteva mancare la squadra agonistica estense della Wmac Italia, che ha affrontato la trasferta nonostante il maltempo portando a casa un lusinghiero numero di medaglie, ben 11, di cui 8 ori e 3 argenti, per la gioia del presidente Mauro de Marchi. Enrico Bulgarelli surclassa tutti i suoi avversari nelle due categorie di kickboxing light cui ha preso parte, e conquista così due medaglie d’oro che confermano una volta di più il suo grande talento. Doppio oro anche per Riccardo Daga che, in coppia con il maestro Sergio de Marchi, si cimenta nella self defense ben impressionando i giudici di gara. Proprio Sergio de Marchi arricchisce il bottino del team con altre 4 medaglie in altrettante categorie seniores di forme (kata) di karate e kobudo (armi giapponesi), centrando per tre volte il primo gradino del podio: tra queste, spicca la vittoria del Grand Champion, categoria che

mette a confronto i campioni di diverse specialità e arti marziali.