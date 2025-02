Arti marziali. Valdinocci, momento d’oro: il campione fa scuola nel mondo

E’ un momento d’oro per il pesarese Jordan Valdinocci. Il tre volte campione del mondo di kickboxing e detentore dei titoli mondiali ISKA (International Sport Kickboxing Association) e WKU (World Kickboxing and Karate Union) nella categoria -67kg, sta infatti vivendo un periodo di crescente richiesta nel mondo delle Arti Marziali Miste (MMA).

Dopo aver accumulato esperienza e fama come atleta, infatti, Valdinocci si è fatto strada anche nel ruolo di allenatore, diventando uno dei coach più richiesti per la preparazione di atleti Ultimate Fighting Championship (UFC), la più importante promozione di arti marziali miste a livello mondiale. Con una carriera che lo ha visto allenare alcuni dei più grandi nomi nel panorama internazionale, tra cui la vincitrice del titolo mondiale UFC Alexa Grasso, Valdinocci ha consolidato il suo ruolo di esperto nell’arte dello striking, la parte in piedi del combattimento. Nel corso del 2024, Valdinocci ha fatto parte del team che ha seguito Alexa Grasso durante il reality show UFC "The Ultimate Fighter", trasmesso sull’emittente televisiva statunitense ESPN. Questo traguardo ha segnato un importante passo nella sua carriera da allenatore e ha ulteriormente rafforzato la sua reputazione internazionale. A dicembre, un’altra grande novità ha scosso l’ambiente delle MMA: è iniziata la collaborazione con Marvin Vettori, il primo italiano nella storia della UFC. I due hanno avviato un lavoro di preparazione insieme a Miami, con l’obiettivo di affrontare al meglio il match del 15 marzo 2025 a Las Vegas, uno degli eventi più attesi dell’anno.

L’incontro rappresenta una tappa fondamentale per la carriera di Vettori e Valdinocci (nella foto) sarà al suo fianco per offrirgli tutta la sua esperienza e preparazione. Nel frattempo, il coach pesarese non si ferma mai. Da poco rientrato a Pesaro dagli Usa, il prossimo 16 febbraio terrà un seminario a Fermo dopo di che partirà per il Messico, dove raggiungerà Alexa Grasso e gli altri membri del suo team per partecipare alla preparazione dei loro prossimi impegni sportivi. Questo sodalizio con la campionessa UFC sembra destinato a durare a lungo, consolidando ulteriormente la figura di Valdinocci come uno degli allenatori più richiesti nel panorama internazionale delle MMA.

Il suo impegno, unito a una passione inarrestabile per gli sport da combattimento, lo ha portato a diventare un punto di riferimento per molti atleti, tra cui Vettori, che il 15 marzo 2025 avrà l’opportunità di affrontare uno dei suoi match più cruciali con il supporto di un coach di livello mondiale.

Tiziana Petrelli